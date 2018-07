Michael Jordan é eleito pela terceira vez o atleta preferido nos Estados Unidos

SÃO PAULO - Michael Jordan continua reinando nos Estados Unidos mesmo 11 anos depois da aposentadoria. Pelo terceiro ano consecutivo, o ex-jogador do Chicago Bulls é eleito como o atleta preferido nos Estados Unidos. A pesquisa realizada pelo jornal norte-americano Sports Business.

Dos 20 nomes da lista, apenas dois não têm ligação com os Estados Unidos: Messi e Cristiano Ronaldo, que ocupam a sétima e a 20.ª posições, respectivamente. Os atletas também são os únicos jogadores de futebol citados.

Pelé, que atuou pelo Cosmos de Nova York por três anos, não foi lembrado. Em contrapartida, Joe Montana, Ray Lewis e Muhammad Ali são, ao lado de Jordan, os únicos atletas aposentados da lista.

Além de Montana e Lewis, oito jogadores de futebol americando fazem parte do concorrido rol. O melhor colocado é Peyton Manning, quarterback do Denver Broncos. Três esportes têm somente um atletas: Tiger Woods (quinto colocado), Derek Jeter (oitavo), Muhammad Ali (12.º) e Serena Williams (19.ª).

Quatro jogadores de basquete integram a lista. Além do líder, Jordan, estão LeBron James (no terceiro posto), Kobe Bryant (quarto) e Kevin Durant (16.º).

Em 1980, Pelé foi eleito o Atleta do Século por jornalistas das 20 mais importantes publicações de esportes do mundo. O resultado da votação foi publicado, em sete páginas, pelo jornal francês L'Equipe no dia 12 de julho daquele ano. Mais votado na pesquisa, Pelé teve 178 pontos, nove a mais que o atleta norte-americano Jesse Owens. Em terceiro lugar ficou o ciclista belga Eddy Merchx, com 99 pontos.

CONFIRA A LISTA COMPLETA:

1. Michael Jordan

2. Peyton Manning

3. LeBron James

4. Kobe Bryant

5. Tiger Woods

6. Tom Brady

7. Lionel Messi

8. Derek Jeter

9. Drew Brees

10. Aaron Rodgers

11. Tim Tebow

12. Muhammad Ali

13. Adrian Peterson

14. Joe Montana

15. Dale Earnhardt Jr.

16. Kevin Durant

17. Troy Polamalu

18. Cristiano Ronaldo

19. Serena Williams

20. Ray Lewis