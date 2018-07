Michael Oliveira vence luta em estreia na nova categoria O pugilista brasileiro Michael Oliveira teve um começo promissor na nova categoria. Agora lutando nos pesos médios, para o qual perdeu 13kg, ele ganhou do dominicano José Soto por nocaute no sexto assalto, na noite deste sábado, em São Paulo. E, com isso, conquistou o título latino do Conselho Mundial de Boxe (CMB).