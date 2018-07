Michael Phelps fatura primeiro ouro em Xangai nos 200 metros borboleta

XANGAI - Depois de decepcionar em duas provas, o americano Michael Phelps confirmou o favoritismo nos 200 metros borboleta nesta quarta-feira e conquistou sua primeira medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos de Xangai.

Atual campeão da prova, Phelps teve trabalho para defender seu título mundial. Após sair na frente e liderar os primeiros 100 metros, o americano foi ameaçado pelo japonês Takeshi Matsuda, que assumiu a liderança da prova.

Phelps, então, acelerou o ritmo nos últimos 50 metros e chegou em primeiro, com o tempo de 1min53s34, distante do 1min51s51, recorde mundial registrado por ele mesmo no Mundial de Roma, em 2009. Matsuda ficou com a medalha de prata, com 1min54s01, seguido do chinês Wu Peng, com 1min54s67.

Com a vitória, o americano se redimiu das derrotas nos 200 metros livre, quando foi superado pelo compatriota Ryan Lochte e ficou com a prata. Antes, ele ficara com o bronze ao apresentar uma performance aquém do esperado no revezamento 4x100 metros livre pela equipe americana.