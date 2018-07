Michael Phelps ganha primeira medalha de ouro depois de retorno às piscinas

CHARLOTTE - Michael Phelps ganhou sua primeira prova desde que decidiu abandonar a aposentadoria e voltou às competições. Na noite desta sexta-feira, o nadador norte-americano venceu a prova dos 100 metros borboleta do Grand Prix de Charlotte, nos Estados Unidos, com o tempo de 52s13. A marca é exatamente a mesma que ele fez em sua "reestreia", duas semanas atrás, no GP de Mesa (EUA). A diferença é que, naquela ocasião, o maior campeão olímpico da história ficou atrás do seu compatriota Ryan Lochte, que não competiu agora devido a uma lesão no joelho.

Phelps repetiu o tempo, que é o sexto melhor do ano na prova, mesmo sem ter "raspado" - quando os nadadores retiram os pelos do corpo para as grandes competições. Ele continua a dizer que está na piscina "para se divertir". Mas, mesmo assim, irá para um treinamento em altitude no Colorado (EUA), no próximo dia 27, local em que os norte-americanos farão sua preparação para o campeonato nacional, uma pré-seletiva para o Mundial da Rússia, em 2015.

Nas eliminatórias disputadas durante a manhã desta sexta-feira, Phelps conseguiu o segundo melhor tempo (53s26), atrás apenas do bielo-russo Pavel Sankovich, com 53s23. O brasileiro Thiago Pereira, por sua vez, fez o sexto tempo nas preliminares dos 100 metros borboleta (54s26) e melhorou a marca na final, ao ficar em quarto lugar, com 53s65.

Antes de nadar os 100 metros borboleta, Thiago Pereira havia disputado a final B dos 200 metros livre, que ganhou com 1min50s37, também nesta sexta-feira, em Charlotte.