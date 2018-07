Michael Phelps nada com crianças no Alemão e diz que 'tudo é possível'

RIO - Michael Phelps, o maior ganhador de medalhas olímpicas da história, deu aula de natação nesta terça-feira para crianças de uma comunidade carente do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, sede dos Jogos de 2016, e disse que qualquer um pode conquistar seus sonhos, independentemente das dificuldades.

O ex-nadador, que se aposentou das piscinas após a Olimpíada de Londres com 22 medalhas no currículo, fez uma visita de um dia à cidade como parte de seus compromissos corporativos com um de seus patrocinadores. O norte-americano conquistou 18 ouros em três edições de Jogos Olímpicos.

"Tudo é possível, de verdade. Não importando se você está aqui ou lá, ou se você está passando por alguma coisa em sua vida, ou se você não está passando por nada, porque se você colocar a mente em alguma coisa você consegue superar tudo", disse o ex-nadador a jornalistas.

Phelps chegou à Vila Olímpica do Centro Comunitário Carlos Castilho antes de qualquer autoridade do governo do Rio e precisou esperar cerca de 30 minutos até que a secretária estadual de Esportes, Márcia Lins, aparecesse.

A visita de Phelps estava prevista na agenda do governador Sérgio Cabral, que não compareceu.

Phelps vestiu sunga e caiu na piscina cercado por crianças e adolescentes da comunidade, que foi pacificada em 2010 numa enorme operação das forças de segurança.

Phelps garantiu ter encerrado a carreira de forma definitiva e disse que sua participação nos Jogos Olímpicos de 2016 será apenas como expectador.