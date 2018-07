Michael Phelps prepara o seu adeus em grande estilo

SÃO PAULO - A Olimpíada de Londres deve marcar a despedida do maior mito da história dos Jogos. O nadador norte-americano Michael Phelps, dono de 14 medalhas de ouro, oito delas conquistadas em Pequim, há três anos, deve sair das águas.

Ainda não é totalmente oficial, mas já não é de hoje que o atleta, que também soma duas medalhas de bronze no currículo, prepara sua despedida das piscinas e não esconde que quer se aposentar ainda competitivo.

A programação de provas de Phelps na Inglaterra ainda não está definida. Como qualquer mortal nos Estados Unidos, precisa garantir vaga nas seletivas nacionais. O certo é que não pretende se submeter a uma maratona semelhante a da China, embora seja grande a chance de disputar várias provas, em especial de nado livre e borboleta.

O nadador busca retomar a forma e a motivação de 2007/2008 antes do adeus. Parece estar acertando o caminho.

“No passado eu não saía totalmente satisfeito no final de um meeting”, admitiu Phelps, ao site Twin Cities, logo depois de conquistar cinco medalhas de ouro no Grand Prix de Minnesota, realizado há uma semana. “Mas estou feliz com o que fiz aqui. Sei que tenho muito trabalho pela frente, mas é o que quero fazer. Quero manter este sentimento nos próximos oito meses e, se conseguir, serei um cara feliz.”

Ao mesmo tempo que se prepara para Londres/2012, Phelps já se dá ao direito de alguns sentimentos de nostalgia típicos da despedida.

“Meu primeiro Campeonato Nacional foi em Minnesota e provavelmente será a última vez que competirei aqui. Então é bom ter boas lembranças do começo, no meio e quando tudo acaba.”

COMEÇO AOS 15 ANOS

Phelps tem 26 anos. Parece cedo para uma despedida, mas o nadador trilha o caminho das competições de alto nível há muito tempo. Sua estreia em olimpíadas foi em Sydney, 2000, aos 15 anos. Na ocasião não ganhou nenhuma medalha, mas no ano seguinte se sagraria campeão mundial dos 200 metros borboleta.

No Mundial de Barcelona, em 2003, o número já aumentaria para quatro e, no ano seguinte, na Olimpíada de Atenas, o atleta conquistava suas seis primeiras medalhas de ouro, além de duas de bronze, despontando como o fenômeno da natação, o que viria a se confirmar quatro anos depois, em Pequim.

Em Londres, Phelps disputará sua quarta edição dos Jogos.