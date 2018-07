Michael Phelps prevê fim do jejum de recordes no Mundial de natação de Xangai

GOLD COAST, Austrália - Michael Phelps está confiante para o Mundial de Xangai. Às vésperas da principal competição do ano, cujas provas de natação terão início no dia 24, o americano diz ter recuperado sua melhor forma e prevê o fim do jejum de recordes mundiais em piscina olímpica, que já dura 18 meses.

"Nós vamos ver mais velocidade do que nunca. As provas serão mais rápidas do que na Olimpíada e no Mundial de 2009, mesmo com os trajes [mais simples] que temos agora", previu o supercampeão olímpico, nesta sexta-feira, contrariando a expectativa inicial de que novos recordes só surgiriam dez anos depois do veto aos supermaiôs, em 2010.

Desde a proibição imposta pela Federação Internacional de Natação (Fina), não houve registro de novos recordes em piscinas de 50 metros. Antes deste jejum, o uso de trajes tecnológicos proporcionou o impressionante número de 200 novas marcas mundiais entre 2008 e 2009, em piscinas de 25 e 50 metros. Foram 43 somente no último Mundial, em Roma.

Para Phelps, os nadadores têm prestado mais atenção nos detalhes para fazer a diferença na busca por medalhas e novos recordes. "Você vê os atletas se esforçando dentro e fora das piscinas e se preparando melhor para trabalhar as pequenas coisas. Hoje os nadadores estão nadando melhor do que na época dos trajes especiais. Há muitos nomes novos nadando muito rápido".

Em relação a sua própria performance, o americano avisou que se sente preparado para exibir sua melhor forma, depois de decepcionar nas últimas competições. "Adoraria quebrar mais um recorde mundial, fazer o melhor tempo. Estou sentindo aquele velho sentimento que tenho pouco antes das competições", declarou, após admitir que se dedicou pouco aos treinos em 2010.

A falta de treinamento se refletiu nas últimas competições do ano passado. Desde então, o americano acelerou as atividades, com uma série de oito meses de trabalho intenso. "Estou empolgado, ansioso para ver como as coisas vão acontecer. O Mundial será a largada para o próximo ano. Estou pronto", disse Phelps, já pensando nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.