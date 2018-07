Michael Phelps vence Lochte e já é segundo do ranking mundial

Dois meses e meio depois de abandonar a aposentadoria e voltar a competir, Michael Phelps já se recolocou entre os melhores do mundo. Nesta sexta-feira, no Bulldog Grand Slam, competição interclubes norte-americanos em Athens, na Geórgia (EUA), o maior medalhista olímpico de todos os tempos ganhou o ouro nos 100m borboleta com o segundo melhor tempo do ano.

Pela primeira vez desde o retorno às piscinas, Phelps quebrou a barreira dos 52 segundos, vencendo com 51s67, tempo que só fica acima dos 51s60 feitos pelo russo Vyacheslarus Prudnikov. A vitória em Athens ganha em relevância também por ele ter nadado lado a lado com seu principal rival, Ryan Lochte, que foi segundo com 53s08.

Lochte, que havia herdado o posto de maior nome da natação mundial depois que Phelps se aposentou, ao fim da Olimpíada de Londres, deve aparecer em melhor forma para o Campeonato Norte-Americano de Natação, no mês que vem, em Irvine, na Califórnia.

Nesta sexta, ele ainda foi o quarto mais rápido nos 200m livre, mesmo tendo nadado a final B da prova. A vitória ficou com o francês Yannick Agnel, campeão olímpico, seguido do companheiro de equipe, o norte-americano Conor Dwyer. Os dois treinam com Phelps em North Baltimore.