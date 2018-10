Michael Rodrigues avança à quarta fase e vai encarar Medina na França

O brasileiro Michael Rodrigues fez sua parte nesta quinta-feira na etapa da França do Circuito Mundial de Surfe. Ele avançou à quarta fase da competição ao passar pelo havaiano Ezekiel Lau na terceira, e terá como adversário seu compatriota Gabriel Medina, um dos concorrentes ao título da temporada.

Nesta quinta, foram realizadas as cinco baterias restantes da terceira fase em Soorts-Hossegor. Michael Rodrigues era o único brasileiro restante e foi para a água logo na primeira bateria do dia. Diante de Lau, ele teve 7,33 e 6,20 como melhores notas e venceu o adversário por 13,53 a 11,16.

Com o resultado, Michael Rodrigues garantiu a permanência na elite do surfe mundial. Para seguir vivo na França, porém, ele não terá tarefa fácil. Afinal, vai encarar na quarta fase o australiano Mikey Wright e o brasileiro Gabriel Medina, que pode assumir a liderança da temporada nesta etapa, após a eliminação precoce de Filipe Toledo.

Outros dois brasileiros estão vivos e se enfrentam na quarta fase na França: Willian Cardoso e Adriano de Souza, o "Mineirinho", que cairão na água em bateria que conta também com o australiano Ryan Callinan. Por outro lado, além de Filipinho, já foram eliminados Miguel Pupo, Ian Gouveia, Wiggolly Dantas, Jesse Mendes, Tomas Hermes e Yago Dora.

A próxima chamada para a etapa da França do Circuito Mundial de Surfe está prevista para esta sexta-feira. Filipinho lidera a temporada com 49.785 pontos, seguido por Medina, com 45.685, o australiano Julian Wilson, com 37.125, e Italo Ferreira, com 31.825.