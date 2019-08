Michael Rodrigues cai e Brasil avança com 11 surfistas no Taiti

Em dia de ondas menores em Teahupo'o, o Brasil perdeu apenas um surfista na etapa do Taiti do Circuito Mundial de Surfe. Michael Rodrigues foi eliminado na repescagem, deixando o time nacional com 11 representantes na terceira fase, incluindo Gabriel Medina, Adriano de Souza e Filipe Toledo.

Michael Rodrigues deixou a disputa na quarta bateria da repescagem. Ele foi superado pelo norte-americano Conner Coffin (15,43) e pelo compatriota Jessé Mendes (9,93). Rodrigues não passou do 6,66. Mendes vai enfrentar na terceira fase outro brasileiro, Filipinho, melhor brasileiro no ranking da temporada, com a segunda posição geral até agora.

Outros surfistas do País a competir na repescagem foram Caio Ibelli e Peterson Crisanto. Eles avançaram na competição. Crisanto chegou a vencer a sua bateria, com 11,50, contra 11,33 do francês Michel Bourez e 10,17 do português Frederico Morais. Ibelli, com 8,74, foi superado pelo australiano Ryan Callinan (12,50), mas foi melhor que o havaiano Tyler Newton (6,57).

Os demais brasileiros avançaram, ainda no sábado, diretamente à terceira fase. Medina vai encarar o havaiano Ezekiel Lau, enquanto Jadson Andre vai encarar o japonês Kanoa Igarashi. Deivid Silva terá pela frente o australiano Adrian Buchan. Willian Cardoso enfrentará o francês Joan Duru. Yago Dora será o adversário do australiano Julian Wilson, um dos melhores surfistas da temporada passada.

Peterson Crisanto, após passar pela repescagem, duelará com o havaiano Seth Moniz enquanto Ibelli duelará com Coffin. Um confronto nacional reunirá Italo Ferreira e Adriano de Souza, o Mineirinho.

O veterano Kelly Slater vai encarar o australiano Jack Freestone e o também americano Kolohe Andino, atual líder do campeonato, enfrentará o francês Kauli Vaast.

A próxima chamada da etapa do Taiti será nesta segunda-feira, às 14 horas (horário de Brasília).