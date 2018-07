Michael Rogers vence etapa mais longa da Volta da França

O australiano Michael Rogers venceu nesta terça-feira a 16ª etapa da Volta da França, a mais longa desta edição da mais tradicional prova do ciclismo mundial, ao completar o percurso de 237,5 quilômetros entre Carcassonne e Bagnères-de-Luchon com o tempo de 6h07min10s.

Essa foi a primeira etapa vencida por Rogers, enquanto o italiano Vincenzo Nibali se manteve na ponta geral e segue com a camisa amarela destinada ao líder, mesmo tendo sido apenas o 20º deste estágio da prova, cujo trecho era mais propício ao sucesso dos velocistas.

Exibindo muita força no sprint final, Rogers terminou esta 16ª etapa nove segundos à frente do francês Thomas Voeckler, o segundo colocado, enquanto a terceira posição ficou com o bielo-russo Vasil Kiryienka.

Essa etapa manteve Nibali com larga folga na liderança geral. Com um tempo total acumulado de 73h05min19s, o italiano tem como perseguidor mais próximo o espanhol Alejandro Valverde, que está 4 minutos e 37 segundos atrás do líder. Cinco minutos e seis segundos distante de Nibali, o francês Thibaut Pinot é o terceiro na classificação geral.

A 17ª etapa da Volta da França será disputada nesta quarta-feira, quando os ciclistas irão percorrer um percurso montanhoso entre Saint-Gaudens e Saint-Lary Pla d''Adet, que tem um total de 124,5 quilômetros.