Michael Schumacher deixa hospital depois de 254 dias internado

Pouco mais de dois meses depois de conseguir se comunicar com os olhos, Michael Schumacher deu outra grande notícias ao fãs nesta terça-feira. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 deixou o hospital em que estava internado, em Lausanne, na Suíça. Segundo Sabine Khem, empresária do alemão, o fato está ligado à evolução do quadro clínico nas últimas semanas.

"Daqui em diante, a reabilitação de Michael vai ser feita em sua casa. Considerando as graves lesões sofridas por ele, houve algum progresso nas últimas semanas e meses", afirmou a assessora, em comunicado.

De acordo com ela, porém, a recuperação ainda será longa e difícil. No total, o ex-piloto, que se acidentou no dia 29 de dezembro do ano passado, ficou 254 dias internado - foram 189 dias em coma, no hospital de Grenoble, na França.

"Queremos mostrar nossa gratidão a todo o time do CHUV Lausanne pelo competente trabalho. Nós pedimos que a privacidade da família de Michael continue a ser respeitada e que as especulações sobre seu estado de saúde sejam evitadas", disse Sabine.

Schumacher teve graves lesões na cabeça poucas horas depois do acidente que sofreu nos Alpes franceses, na estação de esqui de Meribel, onde o capacete que usava chegou a rachar por causa do forte impacto que teve com uma rocha no momento da queda. Com o alemão em estado grave, os médicos optaram por colocá-lo em coma induzido, para que seu cérebro pudesse repousar e que a inflamação e inchaço no local fossem reduzidas.

O heptacampeão também foi operado para eliminação de coágulos de sangue, mas alguns deles estavam muito profundos. Por isso, ainda é uma incógnita a sua situação neurológica. Aposentado pela segunda e última vez em 2012, Schumacher ostenta um recorde 91 vitórias na Fórmula 1. O ex-piloto, sua esposa e o filho de 14 anos, que estava presente na hora do acidente, moram na Suíça.

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA