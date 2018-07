Michael Schumacher voltará ao Desafio das Estrelas, diz Felipe Massa

Programado para acontecer neste fim de semana, em Florianópolis, o Desafio das Estrelas é uma prova de kart que reúne os principais pilotos brasileiros e alguns estrangeiros de destaque mundial. Dessa vez, o alemão Michael Schumacher não estará na disputa, mas Felipe Massa, idealizador do evento, garantiu que o heptacampeão de Fórmula 1 voltará à competição no futuro.

Schumacher disputou as últimas três edições do Desafio das Estrelas, justamente o período em que estava aposentado, e conquistou os títulos em 2007 e 2009. Dessa vez, porém, ele alegou o desgaste pelo retorno à Fórmula 1 para não comparecer ao evento em Florianópolis.

"Ele não veio porque o calendário da Fórmula 1, com 19 corridas, foi até mais tarde. Os filhos estão em férias escolares e ele teria de ficar com a família", disse Massa, ao garantir que Schumacher voltará ao Desafio das Estrelas no futuro, mas sem precisar a data.

Mesmo sem Schumacher, a quinta edição do Desafio das Estrelas reúne grandes nomes no grid de 27 pilotos, como o próprio Massa, Rubens Barrichello, Bruno Senna, Lucas di Grassi, Tony Kanaan, Hélio Castroneves e o espanhol Jaime Alguersuari, entre outros.

"A pista está muito legal, bonita", elogiou Massa, após percorrer o circuito de 1.207 metros nesta sexta-feira. "É um grande prazer trabalhar nesse evento e ver as coisas funcionando direitinho. Será legal para os pilotos e, tenho certeza, também para o público."