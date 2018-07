Michael Vick quebra recorde em vitória do New York Jets

Michael Vick passa das seis mil jardas corridas e lidera surpreendente vitória dos Jets sobre os Steelers. NFL se despede de Londres depois de atrito com o técnico da seleção inglesa pelo gramado de Wembley. E os Saints caem no Superdome depois de 11 vitórias seguidas. Confira o que foi destaque na 10ª semana da NFL.

Cincinnati Bengals (5-3) 3 x 24 Cleveland Browns (6-3)

Se o retorno de LeBron James a Ohio ainda não criou grande impacto nos Cavaliers, Cleveland pode comemorar o bom desempenho da equipe da cidade no futebol americano. Na partida que abriu a rodada, quinta-feira, os Browns visitaram os rivais Cincinnati Bengals e venceram por 24 a 3. O resultado do jogo se deve muito ao péssimo desempenho do quarterback Andy Dalton. O camisa 12 dos donos da casa teve a pior partida de sua carreira. Foram apenas dez passes completados, em 33 tentativas, nenhum touchdown, 86 jardas conquistadas e três interceptações cedidas. "Eu perdi a bola muito rápido e isso não permitia a equipe entrar em um ritmo", disse Dalton depois do jogo.

Terrance West, Isaiah Crowell e Ben Tate marcaram TDs corridos para os Browns, que agora lideram a AFC Norte com seis vitórias e três derrotas.

New York Jets (2-8) 20 x 13 Pittsburgh Steelers (6-4)

O New York Jets colocou fim à sua série de oito derrotas consecutivas ao fazer 20 a 13 no Pittsburgh Steelers. A partida no Metlife Stadium, palco do último Super Bowl, também foi especial para Michael Vick (132 jardas lançadas, dois TDs e 39 jardas corridas). O experiente jogador, que começou a temporada sendo reserva de Geno Smith, se tornou o primeiro quarteback a alcançar a marca de seis mil jardas corridas. O segundo colocado no mesmo ranking é Randall Cunningham, com 4.928 jardas.

Aos 34 anos, Vick é apontado como um jogador que revolucionou sua posição e influenciou toda uma nova geração de QBs corredores na NFL como Cam Newton, Colin Kaepernick, Russell Wilson e Robert Griffin III.

Jacksonville Jaguars (1-9) 17 x 31 Dallas Cowboys (7-3)

Três dias depois do técnico da seleção inglesa, Roy Hodgson, reclamar da utilização do Estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, para utilização de jogos de futebol americano, a NFL fez seu terceiro e último jogo fora dos Estados Unidos nesta temporada. O Dallas Cowboys bateu Jacksonville Jaguars por 31 a 17 com grande atuação do ataque da equipe texana. Depois de perder a última partida por lesão, Tony Romo mostrou porque é um dos pilares ofensivos do Dallas e deixou o campo com 246 jardas, três TDs e nenhuma interceptação. O principal alvo aéreo de Romo foi o wide receiver Dez Bryant (158 jardas e 2 TDs), já pelo chão, destaque para DeMarco Murray (100 jardas).

O técnico do Dallas, Jason Garrett, destacou a partida de seu QB titular. "Não parecia que ele tinha quaisquer restrições físicas. Ele fez alguns movimentos sutis dentro do pocket para permitir o desenvolvimento do ataque."

New Orleans Saints (4-5) 24 x 27 San Francisco 49ers (4-5)

O New Orleans Saints viu sua série de 11 partidas no Superdome cair ao ser derrotado pelo San Francisco 49ers por 27 a 24, na prorrogação. Os donos da casa começaram o jogo de forma irreconhecível. Antoine Bethea interceptou Drew Brees logo na primeira posse de bola. O ataque dos 49ers capitalizou o lance e conseguiu um TD com Franck Gore. A equipe da Califórnia ainda conquistou mais dois TDs antes do intervalo, que terminou 21 a 10.

No segundo tempo, Drew Brees voltou ao normal e os Saints passaram à frente no placar com um TD de Jimmy Graham a 1min55s do fim da partida. Foi aí que a estrela do kicker Phil Dawson começou a brilhar. Ele empatou a partida em um field goal de 45 jardas e na prorrogação acertou outro de 35, em bola recuperada após fumble de Bress, para garantir o triunfo dos 49ers.

RESULTADOS

Quinta-feira

Cincinnati Bengals 3 x 24 Cleveland Browns

Domingo

Buffalo Bills 13 x 17 Kansas City Chiefs

Detroit Lions 20 x 16 Miami Dolphins

Jacksonville Jaguars 17 x 31 Dallas Cowboys

New Orleans Saints 24 x 27 San Francisco 49ers

Baltimore Ravens 21 x 7 Tennessee Titans

New York Jets 20 x 13 Pittsburgh Steelers

Tampa Bay Buccaneers 17 x 27 Atlanta Falcons

Oakland Raiders 17 x 41 Denver Broncos

Arizona Cardinals 31 x 14 St. Louis Rams

Seattle Seahawks 38 x 17 New York Giants

Green Bay Packers 55 x 14 Chicago Bears

Segunda-feira

Philadelphia Eagles 45 x 21 Carolina Panthers