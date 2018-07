Michel Bastos participa de jogo-treino e fica mais próximo de voltar ao São Paulo

Na reapresentação do elenco após o empate com o Santos na Vila Belmiro, Michel Bastos participou normalmente da atividade, compondo o time formados por jogadores não atuaram no último domingo, como o meia Paulo Henrique Ganso, ou apenas entraram durante o confronto.

Esse time foi escalado no início da atividade pelo técnico Edgardo Bauza com a seguinte formação: Léo; Mateus Caramelo, Lucão, Luiz Eduardo e Matheus Reis; Wellington, Lucas Fernandes e Paulo Henrique Ganso; Michel Bastos, Kelvin e Alan Kardec.

Enquanto ocorria essa atividade, os titulares contra o Santos fizeram um trabalho regenerativo. O meio-campista Wesley e o atacante Wilder, que se recuperam de lesões musculares, iniciaram o processo de condicionamento físico com o preparador Bruno Militano.

O São Paulo é o líder do Grupo C do Campeonato Paulista com 18 pontos e volta a jogar na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Linense, fora de casa, pela 13ª rodada.