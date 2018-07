Michel Phelps vence 400m medley no GP de Indianápolis

Nas duas últimas voltas, Phelps administrou uma pequena vantagem sobre Tyler Clary, que faturou a prata com 4min13s01. A terceira colocação na prova ficou com Chase Kalisz (4min19s48), completando o pódio todo norte-americano.

Nos 50m livre, a vitória foi de Nathan Adrian, um dos principais rivais de Cesar Cielo pelo ouro olímpico. O norte-americano percorreu a distância em 21s88, apenas 0s01 à frente de George Bovell, de Trinidad Tobago. A melhor marca do ano é do australiano James Magnussen, com 21s74. Cielo tem como melhor tempo em 2012 os 21s85 conseguidos no Campeonato Sul-americano de Belém, há duas semanas.

Neste segundo dia de disputas do GP de Indianápolis, nenhum brasileiro conseguiu chegar às finais A. O melhor resultado foi de Fernando Silva fez o sexto tempo na final B do 50m livre: 23s40.

Nos 200m costas, Fabbio Santi foi o sétimo colocado da final B, com o tempo de 2min04s41. Mesma posição conquistou Larissa Oliveira, nos 200m livre, com a marca de 2min03s10, e Flavia Cazziolato, nos 50m livre, com 25s93. Todos eles defendem o Pinheiros em Indianápolis.