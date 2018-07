Michelle Obama lidera EUA na abertura da Olimpíada

Michelle, esposa de Barack Obama, já havia anunciado em março que estaria na abertura dos Jogos de Londres. Nesta sexta-feira, ela aproveitou a celebração do "Dia Olímpico" em diversos países, incluindo EUA e Brasil, para anunciar que será ela a chefe da delegação norte-americana.

"Neste verão eu vou estar torcendo pela equipe dos EUA nos Jogos Olímpicos em Londres com este seleto grupo de campeões que representam o melhor do nosso país. Atletas olímpicos e paralímpicos são verdadeiros heróis americanos e modelos para todos nós, especialmente nossos jovens. E eu sei que esta delegação vai ajudar a inspirar uma geração de jovens a entrar no espírito olímpico", disse Michelle Obama, através de nota à imprensa.

Além dela e do embaixador dos EUA na Inglaterra estão na delegação Brandi Chastain (duas medalhas de ouro olímpica no futebol feminino), Dominique Dawes (quatro medalhas na ginástica artística feminina), Gabriel Diaz de Leon (oito medalhas paralímpicas no atletismo), Grant Hill (ouro no basquete masculino em Atlanta) e Summer Sanders (quatro medalhas na natação).