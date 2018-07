Mick Fanning vence em Peniche e embola a disputa no surfe

O australiano Mick Fanning colocou fogo na briga pelo título mundial. Ao ser campeão na etapa de Portugal do Circuito Mundial de Surfe, superando Jordy Smith (15,50 a 7,67 pontos), ele entrou na disputa com o brasileiro Gabriel Medina e com o norte-americano Kelly Slater. Agora, tudo será decidido no Havaí, entre 8 e 20 dezembro, na última etapa da temporada.

Fanning chegou a Portugal sem muita expectativa, pois imaginava que Gabriel pudesse ir mais longe. "Ninguém esperava isso acontecer. Ele e o Kelly caíram cedo. Um até vai, mas os dois serem eliminados me surpreendeu", disse. Agora, ele garante que está na briga. "Tudo pode acontecer. Se tiver apenas um tiro, tem que dar. Vou continuar trabalhando duro", afirmou o tricampeão mundial.

Como ficaram em 13.º lugar em Peniche, tanto Medina quanto Slater mantiveram suas pontuações. O brasileiro lidera com 56.550 pontos e tem um 13º lugar (1.750 pontos) de descarte. Assim, só melhora sua pontuação se conseguir um nono lugar ou melhor. Já Slater tem 50.050 pontos e os mesmos descartes de Medina.

Para Fanning, a situação melhorou consideravelmente. Ele atingiu 53.100 pontos com a vitória em Peniche e seu descarte é um 13º lugar. Então, luta para alcançar a final em Pipeline e torce para o brasileiro não chegar longe na competição. Já Slater necessita do título no Havaí, mas também precisa contar com tropeços de Medina.

Já o havaiano John John Florence perdeu na semifinal para Jordy Smith e com o terceiro lugar em Portugal não tem mais chances matemáticas de ser campeão do mundo. "Sinceramente, eu não acreditava que iria brigar pelo título na última etapa porque estava muito distante. Mas meu sonho é vencer a etapa em casa, no Havaí", disse o garoto.