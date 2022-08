Figurinha da Copa de Neymar de R$ 9 mil? Card de baseball é leiloado por R$ 63,6 milhões nos EUA

Quem ficou surpreso ao saber que uma figurinha rara de Neymar do álbum da Copa do Catar estava sendo vendida por R$ 9 mil vai ficar de queixo caído ao descobrir que um card de Mickey Mantle, astro do beisebol americano, foi arrematado nos EUA por US$ 12,6 milhões (R$ 63,6 milhões na cotação atual). O valor do cromo, datado de 1952, estabeleceu um novo recorde entre os leilões de itens esportivos.

O valor do cartão de Mantle, lançado pela empresa Topps há 70 anos, superou os 7,1 milhões de libras (cerca de R$ 44,3 milhões) arrecadados em maio no leilão da camisa número 10 usada por Diego Armando Maradona no gol da "Mão de Deus" e no gol do século, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, no México, contra a Inglaterra.

"Sabíamos que este card quebraria recordes e expectativas. Isso não torna menos emocionante fazer parte de um leilão durante o qual um único item ultrapassa o limite de oito dígitos pela primeira vez", disse Chris Ivy, diretor de leilões esportivos da Heritage.

De acordo com a Heritage Auctions, o cromo de Mantle foi classificado como "Mint + 9,5" de 10 pela Sportscard Guaranty Corporation, que autentica e classifica os cartões comerciais. O mercado de colecionáveis esportivos vem crescendo nos últimos anos, especialmente desde o início da pandemia de coronavírus em 2020.

"É quase perfeitamente centralizado de cima para baixo e da esquerda para a direita. Tem quatro cantos afiados. A cor é linda", disse Ivy. "O fato de ter permanecido nessa condição por 70 anos, antes de ser classificado, é realmente um milagre."

Segundo o New York Times, o card foi vendido por Anthony Giordano, presidente de uma empresa de reciclagem e resíduos sólidos em Nova Jersey, que adquiriu o cromo por US$ 50 mil, em 1991. O novo dono é um fã anônimo de beisebol de Rye, Nova York.

Quem é o jogador

Mickey Mantle é considerado um dos maiores nomes da história do baseball americano, sendo introduzido no Hall da Fama do esporte em 1974. Ele atuou pelo New York Yankees de 1951 a 1968, tendo conquistado sete campeonatos nacionais e eleito MVP por três vezes durante o período. Em 1999, quatro anos após a sua morte, ele foi indicado para o time do século da Major League Baseball.