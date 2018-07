Mídia colombiana celebra feito e ironiza o rival Os jornais colombianos celebraram o triunfo do Tolima - com uma gozação ao rival, principalmente a Ronaldo. "Fenomenal", escreveu o El Nuevo Dia, brincando com o apelido do atacante. "Pijaos despacharam Ronaldo e sua corte", mandou o El País, em referência ao apelido do Tolima. Até o argentino Olé entrou no assunto e disse que o Estudiantes pode ficar tranquilo, pois terá o Tolima em sua chave.