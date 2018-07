Miguel é relacionado e Adriano sonha ser o ''9''

O centroavante procurado por Luiz Felipe Scolari pode estar no próprio grupo. Este com certeza não é o pensamento do treinador, que ainda espera contratações, mas é o que pensa Adriano Michael Jackson, que hoje deve ganhar vaga no time no lugar de Luan, que nem viajou com o grupo a Teresina.

"Tenho de jogar o meu futebol, nos treinos e nos jogos", falou o atacante. "Todo mundo sabe que o Felipão está precisando de uma camisa 9."

A falta de pontaria do time nas últimas partidas tem irritado o treinador. E Adriano não esconde que é preciso calibrar o pé. "Precisamos caprichar mais, essas bolas não podemos perder", disse. "Temos de estar bem preparados para definir certo."

A novidade da lista de relacionados ficou por conta do jovem Miguel, de 18 anos. Também atacante, ele briga por vaga de titular e pode ser a surpresa ao lado de Kleber. "Ele fez apenas dois ou três treinos, mas é um alternativa e vamos aproveitá-lo se for necessário", avisou Felipão, que também tinha pensando em poupar Kleber hoje, mas resolveu levá-lo para o jogo.

O meia Valdivia também foi confirmado pelo treinador. "São as necessidades que se impõem no momento. O Valdivia precisa de ritmo e só vai adquiri-lo com uma sequência de jogos."

O goleiro Bruno, que fará sua segunda partida como titular no ano - Marcos e Deola estão machucados -, espera continuar invicto - não tomou gols no empate com o Mogi Mirim, na rodada passada do Campeonato Paulista. Desde 1997 no clube, o atleta sabe das dificuldades em atuar quando se tem outros dois bons profissionais na sua frente. "Eu nunca desanimei", falou. "Tem de estar preparado o tempo todo. Depois que o Marcos parar, eu e o Deola vamos nos matar pela posição."