Miguel Hidalgo é bronze na Copa do Mundo de Triatlo; espanhol é campeão

O brasileiro Miguel Hidalgo garantiu um lugar no pódio da etapa de Huatulco, no México, da Copa do Mundo de Triatlo, ao cruzar em terceiro. A medalha de bronze foi conquistada com tempo final de 53min50s. A disputa pelo ouro veio com belo sprint final do espanhol Genis Grau, superando o canadense Tyler Mislawchuk.

Promessa do esporte brasileiro, Hidalgo tem somente 21 anos e é nome forte para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Ele já vem somando bons resultados no Circuito Mundial. Em abril, o triatleta de Salto, do interior de São Paulo, levou o ouro na Copa América, em Salinas, no Equador, ao cruzar a linha de chegada na praia de Chipipe com o tempo de 56min04s. A marca foi bastante superada neste domingo.

Hidalgo fez o melhor tempo na natação em Huatulco e saiu em vantagem na bicicleta. Mas acabou alcançado pelo pelotão. Na corrida, cinco nomes vieram forte na disputa até perto da chegada, quando o brasileiro, além de Genis Grau e o favorito canadense Tyler Mislawchuk se isolaram na briga pelo ouro.

A reta final acabou se transformando em grande surpresa quando o espanhol mostrou fôlego para disparar e cruzar em primeiro, com 53min47s. Em busca de seu terceiro ouro, Mislawchuk não conseguiu acompanhar o rival e acabou com a prata, seguido pelo brasileiro.