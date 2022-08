Miguel Pupo é campeão da Etapa de Teahupoo do Circuito Mundial de Surfe

O brasileiro Miguel Pupo venceu nesta sexta-feira a Etapa de Teahupoo, no Taiti, da WSL. Foi sua primeira conquista na elite do surfe. O paulista superou na final Kauli Vaast, surfista local, que não faz parte do Circuito Mundial de Surfe.

Miguel Pupo não teve caminho fácil na decisão. Cada vez que conseguia uma boa onda, o brasileiro era respondido pelo à altura por Kauli Vaast. O brasileiro somou 17,17. Sua melhor onda recebeu nota 9,00. Vaast ameaçou o título brasileiro algumas vezes, mas totalizou 15,00 (7.63 + 7.37).

Leia Também Yago Dora elimina americano e ajuda Italo Ferreira a garantir vaga na final do Mundial de surfe

Para chegar à final, Miguel Pupo eliminou o também brasileiro Caio Ibelli na semifinal. Nas quartas de final, derrotou o japonês Kanoa Igarashi, algoz de Gabriel Medina na disputa pela final olímpica em Tóquio. Kauli Vaast, por sua vez, também deixou para trás grandes nomes, como o multicampeão Kelly Slater.

Durante a bateria decisiva, Miguel Pupo recebeu grande apoio do irmão Samuel Pupo e após a vitória ganhou o abraço de Filipe Toledo. Na final feminina, a norte-americana Courtney Conlogue foi a campeã.

"Estou muito feliz. Trabalhei duro por isso. Isso é inacreditável. Agradeço a todos da minha família", disse Miguel Pupo, que também ganhou um relógio de Kelly Slater.

Teahupoo sediará os torneios da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O Taiti é uma ilha que compõe a Polinésia Francesa, território ultramarino da França.

FINAL

Concluída a 10ª e última etapa da temporada regular da WSL, ficaram definidas as vagas para a Superfinal do Circuito Mundial. O Brasil estará triplamente representado em Trestles, no início de setembro. Filipe Toledo, líder do ranking da WSL, e Ítalo Ferreira estarão na final masculina. Na decisão feminina, Tatiana Weston-Webb levará a bandeira do País.

Decisão Masculina:

Bateria 1 - Ítalo Ferreira x Kanoa Igarashi

Bateria 2 - Ethan Ewing x Vencedor da Bateria 1

Bateria 3 - Jack Robinson x Vencedor da Bateria 2

Final (Melhor de 3) - Filipe Toledo x Vencedor da Bateria 3

Decisão Feminina: