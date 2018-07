Mike Conway surpreende e vence a terceira etapa da Fórmula Indy

SÃO PAULO - O piloto inglês Mike Conway, da equipe Andretti Autosport, surpreendeu os favoritos e venceu neste domingo a terceira etapa da temporada da Fórmula Indy, em Long Beach, na Califórnia, nos Estados Unidos. Agora, a categoria vem para o Brasil: a próxima corrida será no circuito de rua do Anhembi, em São Paulo, no dia 1º de maio.

Foi a primeira vitória de Conway na Indy. Ele está na categoria desde 2009, mas perdeu grande parte do campeonato do ano passado por causa do grave acidente que sofreu nas 500 Milhas de Indianápolis. Antes de Long Beach, o melhor resultado do piloto inglês de 27 anos tinha sido um terceiro lugar em Sonoma (EUA) na sua temporada de estreia - agora em 2011, somava um 23º e um 22º lugares.

Para vencer em Long Beach, Conway superou problemas no seu primeiro pit stop e ainda conseguiu boas ultrapassagens na parte final da corrida - era o sexto colocado quando faltavam apenas 10 voltas para a bandeirada. Assim, ele deixou o australiano Ryan Briscoe, da sempre favorita equipe Penske, em segundo lugar. Já o escocês Dario Franchitti (Ganassi), atual bicampeão da Indy, terminou na terceira posição.

Mesmo tendo largado na pole position, o australiano Will Power, da Penske, conseguiu apenas a 10ª colocação na corrida em Long Beach e perdeu a liderança do campeonato - caiu para o segundo lugar, com 115 pontos. O novo líder da Indy é Franchitti, que chegou aos 122 pontos. Enquanto isso, Conway aparece agora em quinto, com 74 pontos somados.

Para os brasileiros, a etapa de Long Beach não foi muito boa. O melhor resultado foi o de Tony Kannan, que ficou em oitavo lugar. Logo atrás dele, Vitor Meira terminou em nono. Raphael Matos conseguiu a 11ª colocação, seguido por Hélio Castroneves, em 12º. Já Bia Figueiredo, voltando a pilotar após fratura na mão direita, obteve apenas a 19ª posição.