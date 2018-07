Mike D'Antoni assume o Los Angeles Lakers Mike D'Antoni é o novo técnico do Los Angeles Lakers. Ele assinou contrato por quatro temporadas para substituir Mike Brown - demitido depois de perder os oito amistosos de pré-temporada e quatro das cinco primeiras partidas do campeonato. D'Antoni, de 61 anos, tem ótimo relacionamento com duas das estrelas do time: Kobe Bryant (jogou com seu pai na Itália e o conhece desde que era criança) e Steve Nash (foi seu técnico no Phoenix Suns e juntos chegaram às finais da Conferência Leste em 2005 e 2006). Os Lakers têm três vitórias e quatro derrotas.