Mike Tyson contará sua história em show em Las Vegas

Mas no mês que vem, ele espera se tornar um "artista controlado, disciplinado" quando subir em um palco de Las Vegas para falar sobre sua vida tumultuada como ladrão na infância, lutador que morde orelhas, viciado e pai de oito filhos.

Tyson, que em 1986 se tornou o mais jovem campeão dos pesos pesados da história aos 20 anos, fará o monólogo autobiográfico "Mike Tyson: Undisputed Truth - Live on Stage" (Mike Tyson: Verdade Incontestável - Ao vivo, em tradução livre)".

"Espero que as pessoas se divirtam, se alegrem. Espero que fiquem sabendo de certas coisas. Minha história não é bonita. Há muita coisa feia - não saber se minha mãe algum dia me amou, ou quem é meu pai", disse Tyson, agora com 45 anos, à Reuters.

Em 1992 Tyson foi condeando por estuprar a miss adolescente Desiree Washington em Indiana e cumpriu três anos na prisão.

Cinco anos depois ele aumentou sua notoriedade ao morder as duas orelhas do rival Evander Holyfield em uma luta, pelo que foi desclassificado e temporariamente suspenso do esporte. Tyson declarou falência em 2003 e se aposentou do boxe profissional em 2006.

Desde então, Tyson atuou em programas de TV como "Entourage" e "Brothers" e em 2009 fez uma pequena participação na comédia "Se beber não case".

(Reportagem de Timothy Pratt)