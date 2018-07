Mike Tyson e Julio César Chávez são eleitos para o Hall da Fama

O ator Sylvester Stallone, o treinador mexicano Ignacio "Nacho" Beristain, o russo campeão mundial juvenil Kostya Tszyu e o árbitro norte-americano Joe Cortez também foram incluídos na classe de 2011, informou o Hall da Fama em sua página na Internet (www.ibhof.com).

Os eleitos serão agraciados no dia 12 de junho de 2011 no museu do Hall da Fama, em Nova York. Eles foram escolhidos pela Associação de Jornalistas de Boxe e um painel de historiadores do esporte.

(Reportagem de Gene Cherry em Salvo, Carolina do Norte)