Milan deu um jeito de parar Messi

Barcelona e Milan decidirão terça-feira no Camp Nou quem passará para as semifinais da Copa dos Campeões. O empate por 0 a 0 ontem no San Siro deixou o confronto aberto e mostrou que o sistema defensivo do Milan pode aguentar o tranco na casa do Barça se repetir a concentração e a dedicação mostradas ontem.

Os veteranos Nesta e Ambrosini foram dois leões, se desdobrando para fechar os espaços que poderiam ser aproveitados pela máquina catalã. Os laterais Bonera e Antonini também foram muito bem na marcação.

Além do bom trabalho defensivo, o Milan foi ajudado pela falta de precisão dos jogadores do Barça nas finalizações, pelo estado escorregadio do gramado (que atrapalhou várias ações do time espanhol) e por duas decisões erradas do árbitro sueco Jonas Eriksen.

Aos 15 minutos do primeiro tempo, o goleiro Abbiati derrubou Alexis Sanchez dentro da área e ele não marcou nada. Na segunda etapa, Puyol foi agarrado pela camisa na frente do juiz, que mais uma vez não deu o pênalti. "O árbitro não quis marcar. Fui puxado claramente, e o telão do estádio mostrou que foi pênalti", disse Puyol, zagueiro do Barça.

O Barcelona teve seu melhor período na partida na segunda metade do primeiro tempo. Tocou a bola com a paciência de sempre e criou três boas chances para marcar. A equipe italiana, que pouco ficava com a bola, teve as suas chances no começo. Na primeira, Robinho, quase na pequena área, pegou mal na bola e mandou por cima. Na outra, Ibrahimovic tocou fraco de pé esquerdo e Valdés defendeu.

No segundo tempo o Barça não levou nenhum grande susto, mas também demorou a assustar. O time melhorou a partir dos 20 minutos, quando o técnico Pep Guardiola tirou Iniesta - que estava errando passes que não costuma errar, talvez pelo péssimo estado do campo - e colocou Tello aberto pela esquerda para encarar seu marcador em velocidade.

A estratégia deu certo duas vezes, mas em ambas o garoto concluiu mal depois de se livrar de Bonera.

Duas chances para Messi. No fim do jogo, com o Milan exausto de tanto correr para marcar, Messi achou espaço para finalizar. Seu primeiro chute desviou na zaga, e o segundo parou numa grande defesa de Abbiati. O argentino tinha feito gol nas nove partidas anteriores.

"Estava muito difícil jogar num campo em condições tão ruins. Tivemos o mérito de tentar até o fim. Pena que não fizemos o gol", disse Guardiola.

Xavi preferiu ressaltar o bom jogo do Barçelona, sobretudo no primeiro tempo, e alguns erros do árbitro.

"Vamos para casa contrariados porque fizemos uma partida excelente. O primeiro tempo foi um escandaloso domínio. Teve o pênalti claríssimo em Alexis. Clamoroso. As condições do gramado também nos prejudicaram", reclamou Xavi

Embora tenha de decidir no campo do inimigo, o técnico do Milan gostou do resultado.

"Foi ótimo. Soubemos nos defender muito bem", comentou Allegri, que ontem não contou com o zagueiro Thiago Silva, machucado.