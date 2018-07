Milan e Barcelona disputam liderança do Grupo H da Copa dos Campeões

SÃO PAULO - Já garantidos nas oitavas de final da Copa dos Campeões, Milan e Barcelona se enfrentarão nesta quarta-feira no Estádio San Siro, em Milão, de olho na liderança do Grupo H. No mata-mata, os primeiros colocados terão a vantagem de enfrentar os segundos. Os confrontos são definidos por sorteio e times do mesmo país não podem se enfrentar - nem os que saíram do mesmo grupo.

Passadas quatro rodadas, o Barça lidera a chave com dez pontos e o Milan é o segundo colocado, com oito. No primeiro jogo, houve empate por 2 a 2, gol de Thiago Silva no finzinho.

Além da rivalidade e da tradição dos dois clubes, outro ingrediente esquentará ainda mais a partida, que terá o reencontro do atacante Ibrahimovic com o técnico Pep Guardiola, inimigos desde a conturbada saída do jogador do Barça, no ano passado.

Ibra passou apenas uma temporada no clube catalão, sofreu para se adaptar ao esquema de jogo, ficou várias vezes na reserva e fez questão de declarar a sua insatisfação com o treinador espanhol. Em sua autobiografia, o sueco reclamou que Guardiola não tem "colhões".

O Barça não contará com Iniesta, machucado, e Daniel Alves, suspenso. No Milan, Robinho e Pato disputam uma vaga no ataque ao lado de Ibrahimovic. O meia Seedorf é dúvida.

O uruguaio decidiu. Empurrado por mais de 60 mil vozes e com uma bela atuação do uruguaio Cavani, o Napoli bateu o Manchester City por 2 a 1, ontem, no Estádio San Paolo, em Nápoles, e deu um passo importantíssimo rumo às oitavas de final. A equipe chegou aos oito pontos, assumiu a vice-liderança do Grupo A e deixou o adversário para trás, com sete.

Na última rodada, dia 7 de dezembro, o Napoli enfrenta o lanterna Villarreal fora de casa enquanto o City tem um jogo duríssimo contra o líder Bayern de Munique, em Manchester. Para não depender de um tropeço dos ingleses, o Napoli precisa de mais três pontos para avançar.

Criticado por não demonstrar o mesmo desempenho da última temporada (marcou 26 gols no Campeonato Italiano e seis na Liga Europa), Cavani foi à forra ontem. O uruguaio fez os dois gols que garantiram a vitória do Napoli. Pelo City, marcou Balotelli.