Milan e Juventus têm pedreiras para seguir na dianteira

Milan e Juventus, que disputam ponto a ponto a liderança do Campeonato Italiano, entram em campo hoje, às 12 horas, com desafios complicados para se manter na frente. O Milan, com 34 pontos e maior número de vitórias e saldo de gols, joga fora de casa contra o Atalanta, que foi punido com a perda de 6 pontos, e caiu para a 11.ª colocação. Já a Juventus, também 34 pontos, tem pela frente o lanterna Lecce, também fora de seus domínios.

Vencer significa seguir na frente. Já qualquer tropeço, como empate ou derrota, pode custar uma queda considerável, já que a Udinese, com 32 pontos, recebe o Cesena e tem boas chances de chegar a 35 pontos.

A rodada do Italiano tem ainda outros seis jogos: Bologna x Catania, Cagliari x Genoa, Novara x Fiorentina, Roma x Chievo Verona e Palermo x Napoli.

Espanhol. Para não deixar o rival Real Madrid se isolar demais na liderança, o Barcelona, que deve ter metade do seu time eleito para uma seleção mundial da Fifa amanhã, tem pela frente o Espanyol, também de Barcelona, hoje, às 18h30. O time de Messi, Xavi, Iniesta e companhia luta para se manter no páreo por mais um título nacional, além de se manter como favorito ao título da Copa dos Campeões.

Outros jogos de hoje: Rayo Vallecano x Sevilla, Getafe x Athletic Bilbao, Villarreal x Valencia e Betis x Sporting Gijón.

Clássico de Manchester. Pela Copa da Inglaterra, os dois times de Manchester, que disputam ponto a ponto a liderança do Inglês, se enfrentam hoje. O jogo serve de revanche para o United, que perdeu em casa para o City, por 6 a 1 pelo Inglês.