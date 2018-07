Milan e Kaká se unem para tentar dobrar o Real Madrid

A volta de Kaká ao Milan começou a ser costurada pelo clube italiano. Nas entrevistas o vice-presidente Adriano Galliani diz que é "quase impossível" tirar o craque do Real Madrid por causa de seu alto salário ( 9 milhões por ano, o equivalente a R$ 25 milhões), mas por trás das cortinas se movimenta para tentar viabilizar a operação. Uma opção é tentar um empréstimo até a Copa do Mundo de 2014.

O dirigente já conversou com Kaká e com seu pai, Bosco, e ontem se reuniu com Gaetano Paolillo - agente italiano do meia. À noite, Galliani revelou que começou a negociar com o Real.

Kaká está disposto a ajudar. Aproveitando os dois dias de folga que o técnico José Mourinho deu para o elenco do Real Madrid, ele foi para Milão. Quarta-feira jantou com Robinho, Abate e Antonini no restaurante japonês que pertence a Seedorf. Na saída, entrevistado pela emissora de tevê Sky Sport, deu declarações importantes. "Minha situação no Real Madrid não é boa nem para mim nem para o clube, e já disse aos dirigentes que estou disposto a colaborar para que se encontre uma solução. Se o Real e o Milan chegarem a um acordo farei tudo para voltar."

A contribuição, claro, seria aceitar ganhar bem menos. Com a saída de um ano e meio para cá de medalhões como Ibrahimovic, Thiago Silva, Seedorf, Nesta, Pirlo, Gattuso, Inzaghi e Pato, o Milan deu uma bela enxugada em sua folha de pagamento. O jogador mais bem pago hoje é o zagueiro francês Mexes, que recebe 4 milhões (R$ 11 milhões) por ano. O Milan sabe que teria de pagar mais do que isso a Kaká, mas não pode chegar nem perto do que ele ganha no Real Madrid.

Ontem surgiram rumores de que o Fluminense estaria interessado em Kaká, mas ele não quer voltar ao Brasil agora. E também não quer ir para os Estados Unidos (o Los Angeles Galaxy gostaria de tê-lo no lugar de Beckham) porque teme perder espaço na seleção se for jogar num campeonato tão fraco.

Segundo uma fonte europeia ligada a um dos patrocinadores de Kaká, a ida dele para o futebol norte-americano é certa depois da Copa. Com 32 anos, não terá mais grandes ambições e poderá encerrar a carreira numa liga pouco exigente. O destino mais provável é mesmo o Milan. E Carol Celico, mulher de Kaká, postou uma frase reveladora no twitter: "Até breve, Milão!"