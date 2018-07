Milan e Lazio ficam no empate e se distanciam de briga por competições europeias

Com o resultado, o Milan chegou a 49 pontos, seis a menos que a quinto colocada Inter de Milão, última equipe a garantir uma vaga nas competições europeias. Em situação pior, a Lazio chegou a 42 pontos, no oitavo lugar.

Mesmo jogando fora de casa, a Lazio abriu o placar aos nove minutos de partida. Lucas Biglia cobrou escanteio na cabeça de Marco Parolo, que mandou para o fundo do gol milanista.

O empate veio pouco tempo depois. Aos 15 do primeiro tempo, Bacca trocou passes com o Luiz Adriano e deixou tudo igual. O colombiano colocou fim no jejum de gols que já durava cinco jogos. Já o brasileiro mostrou que pode ser titular do Milan, já que não iniciava uma partida entre os 11 desde janeiro.

Com a parada para as datas Fifa na próxima semana, o Campeonato Italiano só retorna no início de abril. No próximo dia 3, o Milan encara a Atalanta fora de casa, enquanto a Lazio faz o clássico contra a Roma.