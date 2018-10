Milan estuda a contratação de Ibrahimovic, diz jornal

A passagem de Zlatan Ibrahimovic pelo futebol dos Estados Unidos pode ser mais rápida do que os fãs do Los Angeles Galaxy Imaginavam. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o Milan estuda a contratação do sueco já para a próxima janela de transferências, em janeiro.

De acordo a matéria, o técnico Gennaro Gattuso solicitou a contração de mais um jogador para o ataque, que hoje conta apenas com Higuain como nome consolidado. Cutrone, Suso e Castillejo são vistos bom jogadores, mas sem a bagagem suficiente para os momentos de decisão.

A intenção do clube rubro-negro é oferecer um contrato de apenas seis meses ao veterano, fato que não é mau visto pelo jogador. Desde que chegou ao LA Galaxy, clube onde tem contrato até 2019, o Ibrahimovic jogou 24 partidas e marcou 20 gols.

Ao 37 anos, o polêmico jogador não esconde o desejo de se aposentar pelo Malmö, clube onde começou sua carreira. Caso o negócio aconteça, será a segunda passagem do atacante pelo Milan, onde foi campeão italiano. Entre 2010/11 e 2011/12, Ibrahimovic fez 56 gols e distribuiu 24 assistências em 85 jogos.

Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, PSG e Manchester United são os outros clubes por onde o Ibrahimovic passou.