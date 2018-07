Milan faz festa para Ronaldinho, que responde a Dunga Ronaldinho Gaúcho voltou a ser o destaque do Milan na vitória por 3 a 0 sobre a Juventus. Em seu primeiro jogo após ser preterido por Dunga na convocação para o Mundial da África do Sul, Ronaldinho marcou dois gols e comentou sua ausência no Mundial. "Minha resposta é aqui, no campo. Se o que eu fiz nesta temporada não foi suficiente para ir, esta é a decisão e eu a respeito muito", disse o meia, que saiu de campo ovacionado. Outro muito festejado foi o técnico Leonardo, que se despede da equipe, assim como o goleiro Dida.