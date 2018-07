Milan ganha com gols de Thiago Silva e Pato

Um gol chorado do holandês Luc Castaignos, aos 44 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória da Internazionale sobre o Siena, no campo do adversário, e deixou mais aliviada a torcida do time de Milão, que começou mal no Campeonato Italiano e agora já tem 14 pontos, em 15.º lugar.

Na capital do país, a diretoria da Roma suspendeu por dez dias o atacante Pablo Osvaldo por ter agredido o companheiro Erik Lamela depois da partida de sexta-feira, na qual a Roma foi derrotada por 2 a 0 pela Udinese. Ele deverá ser multado.