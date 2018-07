Milan passa fácil pelo Cagliari e encosta no líder

O Milan não deu nenhuma chance ao adversário. E ao derrotar o Cagliari por 3 a 0, ontem no San Siro, a equipe dos brasileiros Pato e Robinho se manteve na perseguição à líder do Campeonato Italiano, a Juventus.

A Juve tem 44 pontos, um a mais que o Milan, que no primeiro tempo já vencia com gols do artilheiro Ibrahimovic e de Nocerino. Na segunda etapa, Ambrosini fechou o placar: 3 a 0.

Um gol do uruguaio Giacomazzi na vitória do Lecce por 1 a 0 acabou com a pose e a série de sete vitórias consecutivas da Internazionale no Campeonato Italiano. O resultado acabou sendo favorável à Lazio, que bateu o Chievo por 3 a 0, em Verona, e ultrapassou a equipe de Milão na classificação. O time romano tem agora 36 pontos, um a mais que a Inter. "Foi muito bom passar na frente da Inter", disse o técnico da Lazio, Edy Reja. "Essa vitória foi muito importante também para elevar o moral do nosso time."

O brasileiro Hernanes abriu o caminho da décima vitória da Lazio no campeonato com um gol aos 21 minutos. Miroslav Klose fez dois gols no final do jogo e fechou o placar: foi o décimo (nenhum de pênalti) gol do alemão.

No Estádio Via del Mare, o Lecce mostrou que o time vai lutar até o final para não cair. E a vitória sobre a Inter poderá abrir o caminho para a recuperação. Menos otimista quanto às chances de brigar pelo título, o técnico da Inter, Claudio Ranieri, já faz outras contas. "Estamos brigando pela classificação para a Copa dos Campeões", admitiu.