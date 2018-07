Milan perde Bonaventura para o resto da temporada por lesão

O clube explicou que a operação, que foi realizada na Finlândia, foi um sucesso, mas que "o tempo de recuperação será de quatro meses, a menos que surjam complicações". Assim, não há prazo suficiente para o jogador voltar a atuar pelo Milan na temporada 2016/2017.

Considerado titular absoluto do Milan, Bonaventura marcou cinco gols nas 22 partidas que disputou pelo clube na atual temporada. Agora, porém, ficará afastado do time por causa de uma grave lesão muscular na coxa esquerda, depois de ser substituído ainda no primeiro tempo do duelo do último domingo com a Udinese.

A perda de Bonaventura se dá em um momento complicado para o Milan, que passa por péssima fase. O time venceu apenas uma das últimas seis partidas que disputou no Campeonato Italiano e ocupa uma modesta sétima colocação, 14 pontos atrás da líder Juventus. Além disso, na última semana também foi eliminado pelo time de Turim na Copa da Itália.