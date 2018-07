Milan poupa veteranos de olho no Barça O Milan entra em campo hoje para manter a vantagem na liderança do Campeonato Italiano, mas com a cabeça já voltada para o encontro decisivo com o Barcelona, na terça-feira. De olho no jogo no Camp Nou, que vale vaga na semifinal da Copa dos Campeões, o técnico Massimiliano Allegri optou por usar um artifício bastante em moda no Brasil: poupar jogadores.