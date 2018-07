Milan se aproxima da Juventus e Inter bate Lazio em casa

O Milan não permitiu que a Juventus se distanciasse na liderança do Campeonato Italiano. Com vitória tranquila sobre o Novara por 3 a 0, fora de casa, os milaneses mantiveram a diferença em apenas um ponto (41 a 40) depois de a Juventus ter vencido o Atalanta no sábado. O Novara é o lanterna com apenas 12.

A partida de ontem repetiu o confronto entre as duas equipes no meio da semana pela Copa da Itália, quando o Milan precisou da prorrogação para avançar às quartas de final. Sem Pato, machucado, Allegri escalou Thiago Silva e Robinho, que marcou um gol para a equipe milanesa.

Já a Udinese manteve a terceira colocação na competição, com 38 pontos, após derrotar o Catânia por 2 a 1 em casa. O colombiano Pablo Armero, ex-Palmeiras, fez um dos gols do time que tenta superar sua melhor campanha na história do italiano, um terceiro lugar na temporada de 1997 e 1998.

A Inter de Milão conseguiu uma importante vitória de virada sobre a Lazio por 2 a 1, no San Siro. Com o resultado, a equipe da casa superou o adversário também na tabela, somando 35 pontos e chegando à quarta colocação na série A.

O Napoli perdeu a chance de ultrapassar a Roma e chegar ao sexto lugar. Com gol de Pandev, o time conseguiu apenas um magro empate por 1 a 1 com o Siena, que luta para não entrar na zona de rebaixamento.