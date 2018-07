Milan se recupera de início muito ruim e volta a sonhar

Os primeiros meses da temporada foram deprimentes para o Milan. Morrendo de saudades de Ibrahimovic e Thiago Silva, que foram despachados para o Paris Saint-Germain, o time amargava um resultado ruim atrás do outro e o técnico Massimiliano Allegri estava à beira da demissão. Como no futebol tudo muda muito rapidamente, o clube rubro-negro se vê agora envolvido por um clima de esperança. E a razão é bastante simples: o time começou a ganhar.

Hoje, o Milan vai tentar no jogo contra o Pescara, em casa, obter a sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Italiano. Não deverá ser tarefa das mais complicadas, já que o adversário é um dos últimos colocados. Se vencer, a equipe de Milão não sairá da sétima colocação, mas poderá se aproximar da zona de classificação para a Copa dos Campeões da Europa.

Não ficar fora do mais importante torneio do continente é a principal meta dos rubro-negros - os 14 pontos de distância para a líder Juventus impedem o clube de sonhar com o título. E o clima de otimismo contagiou também o dono do Milan, Silvio Berlusconi, que já fala em contratar jogadores no mês que vem, quando a janela de transferências na Europa voltará a ser aberta.

"Estamos considerando três ou quatro nomes, mas não podemos revelá-los para que os preços não subam", falou Berlusconi, que descartou a contratação de Balotelli, do Manchester City, por causa de seu alto preço. Além disso, o dono do clube disse que não quer perder Robinho, que está com vontade de voltar ao Brasil. "Nós não estamos pensando em nenhuma alternativa a ele porque estamos tentando convencê-lo a ficar conosco."

Líder em campo. A Juventus não deverá ter muitos problemas para obter sua 13ª vitória na competição. Em Turim, a atual campeã vai receber a Atalanta, que está na zona intermediária da classificação do campeonato.

O único problema do técnico Antonio Conte é a ausência do zagueiro Bonucci, que vai ser substituído por Marrone. O chileno Vidal, já recuperado de um problema físico, vai formar o meio de campo com Pirlo e Marchisio. Esse trio é o principal responsável pelo belo futebol que a Juve tem jogado desde a temporada passada.