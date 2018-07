Milan só empata e Udinese acorda líder

A Udinese repete este ano a boa campanha da temporada passada, quando se meteu abusada entre os grandes e terminou o Campeonato Italiano numa inédita 4.ª colocação. Ontem, o time de Údine venceu em casa o Chievo por 2 a 1, e assumiu temporariamente a liderança da competição, com um ponto a mais que a Juventus (30 a 29), que hoje enfrenta a Roma, em Roma.

Incentivado por sua torcida, a Udinese abriu o placar contra o Chievo aos 22 do 2.º tempo com seu experiente artilheiro Di Natale, que marcou seu 10.º gol na temporada e agora divide a artilharia com o argentino German Denis, do Atalanta. O sérvio Dusan Basta ampliou aos 34 e Paloschi descontou para o Chievo.

Já, em Bolonha, o atual campeão Milan deu um pequeno vexame ao só empatar por 2 a 2 com o Bologna e desperdiçar, assim, a oportunidade de assumir a primeira colocação. Com o empate acabou ficando em 3.º, um ponto atrás da Juve (29 a 28).

O Bolonha saiu na frente do marcador logo aos 11 minutos de jogo com o atacante Marco Di Vaio, de 35 anos, mas o meia holandês Clarence Seedorf empatou quatro minutos depois para os rossoneri. O primeiro tempo terminou com o placar de 1 a 1.

Na segunda etapa, o suco Ibrahimovic fez 2 a 1 para o Milan aos 26 minutos, em cobrança de penalidade. Mas a alegria do time milanês durou pouco, pois dois minutos depois Diamanti estabeleceu o empate por 2 a 2.

Em outro jogo importante da rodada, o Napoli empatou com o Novara por 1 a 1, fora de casa, e está na quinta posição.