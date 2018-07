Milan usa Roma como sparring Para o Milan, nada melhor do que encarar a Roma nesta rodada do Campeonato Italiano. Não que o líder acredite que hoje terá grande moleza por enfrentar uma equipe que não conseguiu se acertar durante toda a temporada, mas sim porque o jogo pode até servir como um "treino" de luxo para o primeiro jogo contra o Barcelona pelas quartas de final Copa dos Campeões no meio da semana.