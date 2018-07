Milan vence e ocupa liderança provisória

O Milan cumpriu a obrigação e venceu o Siena por 2 a 0, ontem, no Estádio San Siro. Mas o jogo foi complicado para o time da casa, que só conseguiu definir o placar no segundo tempo. A equipe de Milão passou a somar 31 pontos e a ocupar a liderança provisória do Campeonato Italiano.

O primeiro tempo foi praticamente de um time só, apesar de a melhor oportunidade de gol ter sido do Siena. Na segunda etapa, porém, o Milan pressionou mais e abriu a contagem com Nocerino, recebendo assistência de Robinho, aos 9 minutos. Depois o juiz deu um pênalti do goleiro do Siena em Boateng: Ibrahimovic bateu bem e marcou o segundo gol, aos 19 minutos, definindo o placar e a ponta na tabela.

A disputa pela liderança é o destaque dos confrontos de hoje. Udinese e Juventus, com 30 pontos cada, vão a campo com desafios distintos. Enquanto o time de Údine viaja a Roma para enfrentar a Lazio (28 pontos), a equipe de Turim recebe o frágil Novara. Outra partida importante na rodada é entre Napoli e Roma, no Estádio San Paolo. O time da capital tem 18 pontos e o de Nápoles, 21. Já a Internazionale busca continuar sua recuperação diante do Cesena, fora de casa (veja os demais jogos de hoje no quadro abaixo).

Espanha. Com um show de bola de Cristiano Ronaldo, autor de três gols, o Real Madrid goleou o Sevilla por 6 a 2, ontem à noite no Sanchez Pizjuan, e voltou a ocupar a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 40 pontos, três à frente do Barcelona. Os outros gols foram de Callejón, Di Maria e Altintop; Navas e Negredo descontaram. Depois do jogo, Cristiano Ronaldo fez um desabafo: "Os que me criticaram depois do clássico com o Barcelona não entendem nada de futebol", disse. Segundo, ele ojogo de ontem serviu "para calar a boca" dos críticos.

Inglaterra. Manchester City x Arsenal é o clássico deste fim de semana do Campeonato Inglês. As duas equipes vivem momentos diferentes. O City vem de eliminação na Copa dos Campeões, enquanto o Arsenal está em ascensão com a ótima fase do atacante holandês Van Persie. Ontem, o Chelsea só empatou por 1 a 1 com o Wigan.

Alemanha. O espanhol Raúl Gonzalez foi o destaque da expressiva vitória do Schalke 04 sobre o Werder Bremen, por 5 a 0, em Gelsenkirchen. Ele marcou três gols; os outros foram de Papadopoulos e Huntelaar.