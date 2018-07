Milito brilha na festa do penta da Internazionale

Diego Milito não era a principal estrela da Internazionale quando começou a campanha do pentacampeonato italiano. O time, um misto de jogadores das seleções argentina e brasileira, tinha outros mais badalados, mas foi Milito, oportunista, objetivo e sempre bem colocado na área, que fez a diferença. Ontem, marcou o gol que valeu o 18.º título do clube, na sofrida vitória por 1 a 0 sobre o rebaixado Siena, no Artêmio Franchi. Agora, a Inter, que também faturou a Copa da Itália, busca a inédita tríplice coroa, na final da Copa dos Campeões Europeus, contra o Bayern de Munique, sábado, no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

O argentino Javier Zanetti, que aos 36 anos continua impressionando pela agilidade, mesmo atuando pela ala esquerda, teve importância fundamental na partida, no momento em que seu time via no intervalo a concorrente Roma ganhar por 2 a 0 do Chievo, em Verona (gols de Vucinic e De Rossi). Aos 12 minutos, ele avançou, livrou-se da forte e motivada marcação do Siena e passou para Milito colocar a bola no canto esquerdo do goleiro Curci, que já havia feito grandes defesas e vinha garantido o empate que tiraria o título dos milaneses e entregaria aos romanos.

No primeiro tempo, a Inter apresentou um futebol confuso e previsível, o que facilitou a vida do Siena, que aparentemente atuava sob estímulo do outro clube interessado no resultado, a Roma. Motivação também não faltava à Inter, mas o time não conseguia converter em gol a pressão sobre o adversário e a torcida começava a ficar apreensiva. A tensão só diminuiu quando a bola de Milito terminou no fundo da rede adversária. A partir daí, a Inter passou a jogar à italiana, para não dar chance ao rival. Mesmo assim, sofreu algumas vezes com os tímidos ataques do Siena e o goleiro Julio Cesar foi obrigado a fazer defesas importantes.

"No final, o melhor time foi o vencedor (do campeonato)", comentou o ala Zanetti. "A motivação desse time em todos os jogos do campeonato foi a nossa maior arma."

O técnico José Mourinho só não gostou de levar sufoco de um time rebaixado. "Preferia que tivéssemos sido campeões com algumas rodadas de antecedência. Ganhar na última rodada foi muito difícil para todos. Nunca disputei um campeonato com esse nível de competitividade", disse o treinador português, que pode se transferir na próxima temporada para o Real Madrid.

No final, a Inter terminou a campanha do penta com 82 pontos, dois à frente da Roma, que também venceu (2 a 0 sobre o Chievo Verona). Os outros classificados para a Copa dos Campeões foram o Milan e a Sampdoria, que venceu o Napoli por 1 a 0. Na Liga Europa estão o Palermo, Napoli e Juventus. O artilheiro do campeonato foi Di Natale, com 29 gols. Os rebaixados para a Série B foram Atalanta, Siena e Livorno. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS