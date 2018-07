Milton Cruz segue no comando contra o Inter

"É inviável que o técnico novo já possa treinar a equipe em Porto Alegre", admitiu o diretor de futebol, Adalberto Baptista, que evitou confirmar o interesse em tirar Paulo Autuori do Catar.

Cañete fez exames médicos ontem pela manhã no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. O meia argentino, porém, que pertence ao Boca Juniors, não havia sido anunciado oficialmente pelo clube do Morumbi até o início da noite.

O meia Cícero, parado há 50 dias desde que foi dispensado pelo Wolfsburg, mostrou boa condição física e pode ficar no banco contra o Inter.