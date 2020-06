Milton Neves passa mal durante programa na Band e é levado para hospital

O jornalista e apresentador Milton Neves passou mal durante a transmissão do programa Terceiro Tempo, na Band, neste domingo, e foi levado para o hospital São Luiz. Ele teve quadro estabilizado e foi transferido para o hospital Sírio-Libanês, onde ficará internado em observação. Milton Neves apresentava o programa ao lado de Larissa Erthal quando começou a se sentir mal, com a aceleração súbita dos batimentos cardíacos.

O site do programa "Terceiro Tempo" divulgou nota sobre o estado clínico de Milton Neves. Segundo o comunicado, o apresentador "segue com boa evolução clínica" e aguarda exames complementares.

"Na noite deste domingo (7), durante a apresentação do “Terceiro Tempo”, da TV Bandeirantes, o apresentador Milton Neves sentiu um mal-estar e foi prontamente atendido pelos socorristas da emissora. Constatado um quadro de arritmia cardíaca aguda, a equipe de atendimento decidiu levá-lo ao Hospital São Luiz, localizado no Morumbi.

Com o quadro estabilizado, Milton e sua família optaram pela transferência para o Hospital Sírio-Libanês, no qual trabalha seu médico pessoal, Sérgio do Carmo Jorge.

Milton segue com boa evolução clínica e permanecerá internado aguardando exames complementares."