Mineirão apresenta trunfo para vencer Morumbi em 2014 O Mineirão aposta no fato de estar cumprindo os prazos do plano obras que visam à sua reforma como trunfo para ser escolhido como estádio de abertura da Copa de 2014. A revelação foi da arquiteta Laura Pena e foi feita ontem no quarto Fórum do Time de Arquitetos da Copa 2014, no Recife. Outra vantagem, acredita Laura, é ter entorno amplo, como exige a Fifa.