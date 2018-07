Mineirão reabre suas portas, ainda sem futebol

Depois de dois anos e meio de obras, o principal palco do futebol mineiro será reaberto ao público. O Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, será oficialmente reinaugurado hoje depois de passar por uma reforma completa para poder receber jogos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa de 2014. Os portões serão abertos, em evento que terá a presença da presidente Dilma Rousseff, apenas simbolicamente, pois a bola só vai rolar no local em 3 de fevereiro, quando o Mineirão será palco do clássico Atlético x Cruzeiro pela primeira rodada do Estadual.

A modernização do estádio, inaugurado em 1965, é resultado de um investimento de R$ 666,3 milhões, por meio de parceria entre o governo estadual e o consórcio Minas Arena, que terá o direito de explorar o local por 25 anos. Entre as alterações, que consumiram 717 toneladas de concreto e 9 mil toneladas de aço, está a instalação de uma cobertura auto limpante, o rebaixamento do campo em 3 metros para melhorar a visibilidade e a instalação de painéis e uma usina para captação de energia solar e transformação em energia elétrica, com capacidade para abastecer mil residências.

O estádio terá capacidade para 62.160 torcedores nas arquibancadas inferior e superior, além de mais 2.024 assentos em 98 camarotes. A arena - que o governo classifica de multiuso - também terá 58 bares e lanchonetes e 47 lojas, além de uma esplanada de 80 mil metros quadrados em seu entorno. No estacionamento haverá 2.925 vagas, sendo 2.670 destinadas a veículos comuns e 255 para deficientes, motos, bicicletas, carga e descarga e veículos dos bombeiros e polícia.

Mas o uso do novo espaço ainda provoca atritos. A direção do Cruzeiro já assinou contrato com o Minas Arena para o clube realizar no local todos os jogos em que tiver mando de campo. O Cruzeiro também terá participação na verba arrecadada com estacionamento, lojas e o bar temático, que funcionará no estádio, além da bilheteria. Mas os termos oferecidos pelo consórcio não agradaram ao presidente do Galo, Alexandre Kalil. Em entrevista à Rádio Itatiaia, afirmou que o time não vai "enriquecer ninguém" e declarou que o Atlético pode optar por mandar seus jogos no Estádio Independência, que passará por reforma para ampliação da atual capacidade de 23 mil para 40 mil pessoas.