Mineirão será entregue na sexta-feira para a Copa 2014

BELO HORIZONTE - Após passar por uma grande reforma para receber a Copa do Mundo de 2014, o Mineirão será inaugurado nesta sexta-feira com a presença da presidente Dilma Rousseff e show da banda Jota Quest. Para que os torcedores de Belo Horizonte possam conhecer as novidades, o estádio ficará aberto para visitação pública por três dias, até domingo, sendo que os ingressos serão trocados por alimentos não perecíveis.

"O público mineiro vai matar a saudade do Mineirão depois de dois anos e meio. É um tempo longo, mas que valeu a pena, pois os torcedores serão recompensados com a entrega de um estádio impressionante por sua modernização", disse Tiago Lacerda, secretário de Estado da Copa, ao comentar sobre a decisão de abrir o local para visitação pública.

Assim, serão distribuídos 15 mil ingressos para visitação do público ao Mineirão na sexta - a cerimônia de inauguração e o show do Jota Quest acontecerão no palco montado do lado de fora do estádio. No sábado e domingo estarão disponíveis 20 mil entradas para dois turnos de visita por dia, sendo um no período da manhã e outro à tarde. Apesar da inauguração acontecer na sexta, o Mineirão só receberá o primeiro jogo dia 3 de fevereiro, quando está marcado o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Reformado ao custo de R$ 695 milhões, o estádio em Belo Horizonte terá três partidas da Copa das Confederações, em junho de 2013, e mais seis na Copa de 2014.

O Mineirão é o segundo dos 12 estádios brasileiros que estão sendo reformados ou construídos para a Copa de 2014 a ser oficialmente entregue. O primeiro foi o Castelão, cuja inauguração aconteceu domingo, em Fortaleza, também sem a realização de um jogo de futebol. E os demais devem ficar prontos ao longo do ano que vem.

O estádio pernambucano será o único usado na Copa do Mundo a utilizar esta tecnologia. Assim, será possível, por exemplo, "pintar" sua fachada nas cores azul ou vermelha ou ainda nas cores dos clubes mandantes. Palco de três partidas da Copa das Confederações de 2013 e seis jogos da Copa de 2014, a Arena Pernambuco terá uma fachada especial, que mudará de cor de acordo com o evento, como acontece atualmente na Allianz Arena, Estádio do Bayern de Munique. A tecnologia foi usada também no Cubo d'Água, complexo aquático dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

Já a Fonte Nova, em Salvador, com 85% das obras concluídas, vai começar a instalação das 50 mil cadeiras. O estádio deverá ser entregue em março.