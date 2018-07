Mineirinho é eliminado na terceira fase de Fiji em dia de 'zebras'

Campeão mundial de surfe em 2015, o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho, foi eliminado na última segunda-feira (12), no fechamento da terceira fase da etapa de Fiji do circuito. O brasileiro foi derrotado pelo australiano Stuart Kennedy por 14,83 a 14,33 e perdeu a chance de assumir a ponta do ranking mundial.

Mais cedo, o líder John John Florence, do Havaí, também caiu em Fiji, diante do italiano Leonardo Fioravanti por 16,83 a 13,33. O sul-africano Jordy Smith, empatado com Mineirinho na vice-liderança do ranking, também foi eliminado nesta segunda, depois de perder para o francês Joan Duru por 17,60 a 11,73.

Outro brasileiro eliminado nesta segunda-feira foi Wigolly Dantas, que perdeu para o havaiano Sebastian Zeitz por 12,93 a 12,80. Miguel Pupo e Gabriel Medina já tinha sido eliminados nesta mesma fase, na semana passada. Apenas Ítalo Ferreira e Ian Gouveia representam o Brasil no round 4 da etapa de Fiji.

Outros grandes nomes do surfe mundial também foram eliminados na 3ª fase da etapa de Fiji, como Kelly Slater, que foi superado pelo australiano Connor O'Leary por 10,74 a 10,34; e Mick Fanning, superado pelo taitiano Michel Bourez por 13,53 a 11,20.

Resultados da terceira fase da etapa de Fiji do Circuito Mundial de Surfe:

1: Owen Wright (AUS) 15.26 x Ian Gouveia (BRA) 15.66

2: Julian Wilson (AUS) 15.06 x Frederico Morais (PRT) 10.20

3: Matt Wilkinson (AUS) 16.84 x Miguel Pupo (BRA) 5.67

4: Gabriel Medina (BRA) 15.47 x Italo Ferreira (BRA) 15.83

5: Mick Fanning (AUS) 11.20 x Michel Bourez (TAH) 13.53

6: John John Florence (HAV) 13.33 x Leonardo Fioravanti (ITA) 16.83

7: Jordy Smith (AFS) 11.73 x Joan Duru (FRA) 17.60

8: Kelly Slater (EUA) 10.34 x Connor O'Leary (AUS) 10.74

9: Joel Parkinson (AUS) 15.30 x Jeremy Flores (FRA) 13.84

10: Kolohe Andino (USA) 11.90 x Bede Durbidge (AUS) 16.10

11: Sebastian Zeitz (HAV) 12.93 x Wiggolly Dantas (BRA) 12.80

12: Adriano de Souza (BRA) 14.33 x Stuart Kennedy (AUS) 14.83